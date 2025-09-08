Почти 20 жилых домов пострадали после ударов ВСУ по ДНР

Восемнадцать жилых домов и 14 объектов гражданской инфраструктуры пострадали в результате атак ВСУ на территории ДНР за прошедшие сутки. Об этом 8 сентября сообщил в своем telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его данным, удары пришлись по нескольким районам Донецка, Макеевке, а также по образовательным и торговым учреждениям.