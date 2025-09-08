Ричмонд
Почти 20 жилых домов пострадали после ударов ВСУ по ДНР

ВСУ использовали Storm Shadow.

«Повреждено 18 жилых домостроений в поселке Доля, Буденновском, Киевском, Куйбышевском и Ленинском районах Донецка, Красногвардейском районе Макеевки. Также 14 объектов гражданской инфраструктуры (школы, детский сад, торговые объекты)», — написал Пушилин.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАтака ВСУ на Донецк: ребенок и пятеро взрослых получили ранения.

По информации главы республики, украинская армия совершила 28 вооруженных атак. Для обстрелов применялись ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, крылатые ракеты авиационного базирования Storm Shadow и ударные беспилотники. В результате повреждены школы, детский сад, торговые точки и другие объекты социальной инфраструктуры. Информации о пострадавших среди мирного населения к моменту публикации не поступало. Власти ДНР продолжают оценку ущерба и устраняют последствия обстрелов.

