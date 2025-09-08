Два человека погибли, еще 16 граждан пострадали в результате атаки ВСУ по ДНР

Во время массированной атаки украинских военных на ДНР погибли два человека, еще 16 граждан пострадали. Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщил глава республики Денис Пушилин.
— В результате массированной комбинированной атаки при помощи англо-французских ракет Storm Shadow и ударных беспилотников пострадали 16 человек, также погибло два человека. Всем раненым оказывается квалифицированная медпомощь, — написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что большая часть пострадавших получила ранения при атаках по Донецку и Макеевке. Кроме того, был ранен житель села Доля в Докучаевском районе республики.
Также ранее сообщалось, что украинская армия применила крылатую ракету Storm Shadow производства Британии при атаке на Донецк. Удар пришелся по школе № 62. По словам очевидцев атаки, во время удара примерно в 10 метрах от места попадания ракеты проезжала машина. Водителю чудом удалось выжить.
Это была вторая атака на Донецк за последние сутки. Вечером 7 сентября ВСУ нанесли серию ударов по ДНР с помощью дронов: в городе прогремели несколько взрывов.