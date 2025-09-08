Обвиняемый в убийстве Тупака назвал заказчиком P. Diddy

На тайном допросе полиции он заявил, что хотел отомстить рэперу за то, что тот избил его племянника после боксерского поединка в 1996 году. Однако Дуэйн Дэвис признался, что, помимо личных мотивов, им двигало желание получить награду в $1 млн за убийство Тупака Шакура и Шуга Найта. Ее назначил P.Diddy.
Шон Комбс был арестован в отеле на Манхэттене 17 сентября. Следователи обвиняют его в многочисленных эпизодах сексуализированного насилия и торговле людьми. Иски против рэпера подало около 120 человек. Потерпевшие утверждают, что с 1991 года артист проводил закрытые вечеринки, где подвергал их насилию.
Еще два обвинения в причастности Комбса к убийству Шакура всплыли после рассмотрения гражданских исков против него. По данным газеты, он хвастался тем, что заказал убийство рэпера и оплатил аренду Cadillac, из которого в Тупака Шакура стреляли. Как сообщил изданию представитель столичного полицейского управления Лас-Вегаса, Комбс никогда не был подозреваемым в убийстве Шакура.
Тупак Шакур умер 13 сентября 1996 года от остановки сердца. За несколько дней до этого автомобиль BMW, в котором находился рэпер, расстреляли в Лас-Вегасе. По нему открыли огонь из белого Cadillac. На тот момент рэперу было 25 лет.