Обвиняемый в убийстве Тупака назвал заказчиком P. Diddy

Еще два обвинения в причастности Комбса к убийству Шакура всплыли после рассмотрения гражданских исков против него. По данным газеты, он хвастался тем, что заказал убийство рэпера и оплатил аренду Cadillac, из которого в Тупака Шакура стреляли. Как сообщил изданию представитель столичного полицейского управления Лас-Вегаса, Комбс никогда не был подозреваемым в убийстве Шакура.