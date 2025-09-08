Пушилин: из-за обстрелов ВСУ в ДНР повреждено 18 домов и два человека ранены

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о последствиях обстрелов ВСУ: повреждены 18 жилых домов и 14 объектов гражданской инфраструктуры. Также он подтвердил, что в результате инцидента два человека погибли, шестнадцать получили ранения.
«Двое погибли и 16 человек ранены сегодня из-за киевской агрессии. Повреждено 18 жилых домостроений в поселке Доля, Буденновском, Киевском, Куйбышевском и Ленинском районах Донецка, Красногвардейском районе Макеевки, также 14 объектов гражданской инфраструктуры (школы, детский сад, торговые объекты)», — написал он в Tekegram-канале.
Согласно его заявлению, Вооруженные силы Украины осуществили комбинированный удар по территории ДНР, применив ракеты Storm Shadow и ударные беспилотники нескольких типов.
Ранее ВСУ нанесли удары беспилотниками по Донецку и Макеевке. В результате атаки пострадали парк «Гулливер» в Донецке и жилое здание в Красногвардейском районе Макеевки. Кроме того, повреждения получила одна из школ в столице ДНР.