Пушилин: из-за обстрелов ВСУ в ДНР повреждено 18 домов и два человека ранены

В результате атаки ВСУ по ДНР повреждено 18 домов, 14 гражданских объектов, двое погибших и 16 получили ранения.

Источник: Комсомольская правда

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о последствиях обстрелов ВСУ: повреждены 18 жилых домов и 14 объектов гражданской инфраструктуры. Также он подтвердил, что в результате инцидента два человека погибли, шестнадцать получили ранения.

«Двое погибли и 16 человек ранены сегодня из-за киевской агрессии. Повреждено 18 жилых домостроений в поселке Доля, Буденновском, Киевском, Куйбышевском и Ленинском районах Донецка, Красногвардейском районе Макеевки, также 14 объектов гражданской инфраструктуры (школы, детский сад, торговые объекты)», — написал он в Tekegram-канале.

Согласно его заявлению, Вооруженные силы Украины осуществили комбинированный удар по территории ДНР, применив ракеты Storm Shadow и ударные беспилотники нескольких типов.

Ранее ВСУ нанесли удары беспилотниками по Донецку и Макеевке. В результате атаки пострадали парк «Гулливер» в Донецке и жилое здание в Красногвардейском районе Макеевки. Кроме того, повреждения получила одна из школ в столице ДНР.

