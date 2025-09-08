За три часа над регионами РФ уничтожили пять украинских БПЛА

Украинские дроны продолжают совершать налеты на российские территории. Вечером 8 сентября над регионами РФ уничтожено пять беспилотников ВСУ. Об этом уведомили в пресс-службе Министерства обороны России.
В сообщении отмечается, что все дроны перехвачены в период с 20:00 до 23:00 по Москве. Из пяти дронов четыре сбиты над акваторией Черного моря. Еще один беспилотник ликвидирован над Курской областью.
«С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в оповещении МО.
