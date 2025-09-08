Минобороны: ПВО сбили 5 дронов Украины над Курской областью и Черным морем

БПЛА атаковали Россию.
Дежурные средства российской противовоздушной обороны в понедельник вечером, 8 сентября, уничтожили пять украинских беспилотников над Черным морем и Курской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, атака произошла в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени: четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты над акваторией Черного моря, еще один — над территорией Курской области.
«С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над акваторией Черного моря. И один БПЛА — над территорией Курской области», — говорится в официальном сообщении ведомства, опубликованном в официальном telegram-канале.
В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с атакой ВСУ по Донецку, в результате которой пострадала детская площадка. Она подчеркнула, что Москва расценивает произошедшее как террористический акт, совершенный киевскими властями, и оставляет за собой право предпринять необходимые ответные меры. Захарова также заявила, что в районе парка «Гулливер», где произошел удар, отсутствовали военные объекты, а атака была целенаправленно направлена по гражданской инфраструктуре.
В МИД России при этом подтвердили неизменную приверженность поиску путей мирного урегулирования конфликта дипломатическими средствами. Российская сторона подчеркивает, что удары по гражданским объектам не останутся без внимания международного сообщества и требуют объективной оценки. Продолжается мониторинг ситуации на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также приграничных регионов России.