В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с атакой ВСУ по Донецку, в результате которой пострадала детская площадка. Она подчеркнула, что Москва расценивает произошедшее как террористический акт, совершенный киевскими властями, и оставляет за собой право предпринять необходимые ответные меры. Захарова также заявила, что в районе парка «Гулливер», где произошел удар, отсутствовали военные объекты, а атака была целенаправленно направлена по гражданской инфраструктуре.