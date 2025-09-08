Украина атакует регионы России ракетами и дронами: онлайн-трансляция

Украина атакует российские регионы при помощи ракет и дронов.
Реактивные ракеты-дроны «Паляница» были применены ВСУ при ночных ударах по Донецку и Макеевке 8 сентября. Силы ПВО РФ сбили пять дронов над Черным морем и Курской областью. В Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА. URA.RU запускает прямую трансляцию.
02:11 Жителей Воронежской области предупредили о возможной атаке БПЛА. Согласно сообщению региональной системы оповещения РСЧС, на территории региона сохраняется угроза применения беспилотников. Жителей просят сохранять спокойствие и следовать рекомендациям по обеспечению безопасности.
В случае нахождения в помещении местным рекомендуют не выходить на улицу, держаться подальше от окон. При обнаружении беспилотного летательного аппарата необходимо немедленно сообщить об этом по номеру 112 и покинуть зону его видимости.
02:10 Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
02:06 Два человека погибли, еще шестнадцать получили ранения в результате массированной атаки Вооруженных формирований Украины (ВФУ) на города Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем официальном telegram-канале. По его данным, удары были нанесены с применением англо-французских крылатых ракет «Storm Shadow» и ударных беспилотных летательных аппаратов различных модификаций.
Пушилин отметил, что среди пострадавших есть местные жители, которым оказывается вся необходимая медицинская помощь. «Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления раненым», — написал глава региона.
Отмечается, что повреждены 18 жилых домов в поселке Доля, а также в Буденновском, Киевском, Куйбышевском и Ленинском районах Донецка. В Красногвардейском районе Макеевки пострадали 14 объектов гражданской инфраструктуры, включая школы, детский сад и торговые объекты. Всего зафиксировано 28 вооруженных атак за сутки.
02:01 С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России. Уточняется, что четыре БПЛА сбиты над акваторией Черного моря, а один БПЛА — над территорией Курской области.
01:58 Опасность атаки БПЛА объявили на территории Воронежской области. Глава региона Александр Гусев обратился к гражданам с призывом сохранять спокойствие. Жителям рекомендуется по возможности оставаться в помещениях и избегать приближения к окнам. Подразделения противовоздушной обороны приведены в состояние полной готовности.