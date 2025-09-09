Над Курской областью и Чёрным морем за три часа сбили пять дронов ВСУ

«С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщает ведомство в Telegram-канале.
Четыре БПЛА были уничтожены над Чёрным морем, ещё один дрон ликвидирован над Курской областью.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате комбинированной атаки с использованием англо-французских ракет Storm Shadow и ударных БПЛА погибли два человека в мирных городах ДНР. Кроме того, 16 жителей получили ранения.
