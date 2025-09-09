Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Курской областью и Чёрным морем за три часа сбили пять дронов ВСУ

Противовоздушные средства обороны сбили над Россией пять украинских дронов самолётного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

«С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщает ведомство в Telegram-канале.

Четыре БПЛА были уничтожены над Чёрным морем, ещё один дрон ликвидирован над Курской областью.

Ранее Life.ru сообщал, что в результате комбинированной атаки с использованием англо-французских ракет Storm Shadow и ударных БПЛА погибли два человека в мирных городах ДНР. Кроме того, 16 жителей получили ранения.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше