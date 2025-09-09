Озвучена цель массированного удара ВСУ по Донецку и Макеевке

Ужасные террористические атаки, которые провели украинские националисты в Донецке и Макеевке в День освобождения Донбасса, имели своей целью запугать гражданское население. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимановский, передает ТАСС.
«Традиционно, в праздник — в День освобождения Донбасса и накануне в очередной раз становимся свидетелями военных преступлений ВСУ. Снова погибшие, снова десятки раненых в Донецке и Макеевке. Учитывая дату, можно констатировать, что основной задачей противника является желание запугать местное население», — поделился он.
Накануне укронацисты устроили массированную атаку на Донецк и Макеевку. Противник использовал реактивные дроны «Паляница», ударные беспилотники и ракеты Storm Shadow. По предварительным данным, погибло два человека, более 15 получили ранения различной степени тяжести.
Глава ДНР Денис Пушилин поделился печальной статистикой после удара ВСУ. По его словам, в результате атаки повреждены 18 жилых домов и 14 объектов гражданской инфраструктуры.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.