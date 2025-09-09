Озвучена цель массированного удара ВСУ по Донецку и Макеевке

«Традиционно, в праздник — в День освобождения Донбасса и накануне в очередной раз становимся свидетелями военных преступлений ВСУ. Снова погибшие, снова десятки раненых в Донецке и Макеевке. Учитывая дату, можно констатировать, что основной задачей противника является желание запугать местное население», — поделился он.