Этнограф Святослав Каверин вернулся в Россию после освобождения из Афганистана

Российский этнограф Святослав Каверин вернулся на родину после освобождения из афганского заключения.

Российский этнограф Святослав Каверин вернулся на родину после освобождения из афганского заключения. В своем Telegram-канале он сообщил, что находится в аэропорту Шереметьево на паспортном контроле.

Это первое его сообщение с 19 июля, когда стало известно о задержании Каверина в Кундузе по подозрению в контрабанде украшений и последующей транспортировке в Кабул.

Посольство России в Афганистане подтвердило вылет Каверина рейсовым самолетом в Россию и отметило, что его освобождение стало результатом длительной и тщательной работы дипломатических служб.