В Сочи 19-летняя туристка из Коломны села в такси в аэропорту и пропала

Туристка из подмосковной Коломны прилетела в Сочи и пропала. Информация о розыске 19-летней Софии Мамедовой опубликована на странице в соцсети «ВКонтакте» поисковой службы «ЛизаАлерт».

Уточняется, что она прилетела в Сочи 3 сентября, на связь с родными больше не выходила. Позже на курорт прилетел ее отец, чтобы участвовать в поисках вместе с волонтерами, спасателями и сотрудниками полиции, говорится в публикации.

Мамедова попала на камеры видеонаблюдения аэропорта. Последний раз она садилась в такси, написал Telegram-канал «Типичный Сочи».

Номер автомобиля узнать не удалось из-за плохого качества камеры. Водителя такси, который вез девушку, просят связаться с правоохранителями.

Поиски 12-летнего мальчика, пропавшего в Ленинском районе Новосибирска 31 июля, успешно завершены. Ребенка нашли живым, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили 8 сентбря в группе местного отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».