Обвиняемый в убийстве рэпера Тупака назвал P. Diddy заказчиком

По версии Дэвиса, в сентябре 1996 года после боксёрского поединка в Лас-Вегасе Тупак ударил Орландо Андерсона. Тот пожаловался своему дяде — Дуэйну Дэвису, который решил отомстить. При этом Дэвис утверждает, что у него была дополнительная мотивация: якобы Комбс назначил награду в один миллион долларов за головы Шакура и Найта.