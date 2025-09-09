Обвиняемый в убийстве рэпера Тупака назвал P. Diddy заказчиком

По версии Дэвиса, в сентябре 1996 года после боксёрского поединка в Лас-Вегасе Тупак ударил Орландо Андерсона. Тот пожаловался своему дяде — Дуэйну Дэвису, который решил отомстить. При этом Дэвис утверждает, что у него была дополнительная мотивация: якобы Комбс назначил награду в один миллион долларов за головы Шакура и Найта.
Эти заявления вновь подогрели споры о таинственной гибели Тупака, расследование которой до сих пор не завершено.
Ранее Life.ru писал, что ещё в 2024 году рэпер Джиган заявил о причастности P. Diddy и Snoop Dogg к смерти Тупака. Российский музыкант подчеркнул, что абсолютно уверен в этом.