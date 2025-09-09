Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обвиняемый в убийстве рэпера Тупака назвал P. Diddy заказчиком

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, больше известный как P. Diddy, мог быть заказчиком убийства Тупака Шакура и основателя Death Row Records Шуга Найта. Об этом заявил предполагаемый киллер Дуэйн Дэвис, пишет USA Today.

Источник: Life.ru

По версии Дэвиса, в сентябре 1996 года после боксёрского поединка в Лас-Вегасе Тупак ударил Орландо Андерсона. Тот пожаловался своему дяде — Дуэйну Дэвису, который решил отомстить. При этом Дэвис утверждает, что у него была дополнительная мотивация: якобы Комбс назначил награду в один миллион долларов за головы Шакура и Найта.

Эти заявления вновь подогрели споры о таинственной гибели Тупака, расследование которой до сих пор не завершено.

Ранее Life.ru писал, что ещё в 2024 году рэпер Джиган заявил о причастности P. Diddy и Snoop Dogg к смерти Тупака. Российский музыкант подчеркнул, что абсолютно уверен в этом.