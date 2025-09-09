В Новой Москве задержанный мужчина напал на двух сотрудников полиции в отделе

Мужчина, которого задержали за незаконный оборот оружия, напал на двух полицейских в отделе в Новой Москве. Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщили в столичном ГУ СК России.
По версии следователей, 6 сентября мужчина в ОМВД РФ «Коммунарский» Москвы, не желая быть привлеченным к ответственности за незаконный оборот оружия, напал на двух правоохранителей. В отношении него было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
— Столичными следователями фигуранту предъявлено обвинение. Во время допроса он признал вину в полном объеме, — сказано в Telegram-канале ведомства.
3 сентября одного из мужчин, которые напали на сотрудника полиции у торгового центра «Глобус», отправили под стражу на два месяца. Второго нападавшего объявили в розыск. Ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Нападение на полицейского произошло вечером 1 сентября. Около щелковского торгового центра «Глобус» полицейский заметил, как несколько мужчин громко ругаются с охранниками, и подошел к ним, показав удостоверение, попросил успокоиться. В ответ последовало нападение. В итоге правоохранителю пришлось отстреливаться с помощью травматического оружия. Позднее одного из злоумышленников задержали.