В Братиславе нашли авиабомбу времен Второй мировой войны

«Сегодня (в понедельник — ред.) после 18.00 (19.00 мск) в полицию поступило сообщение об обнаружении боеприпаса на территории строительной площадки рядом с улицами Ландерерова — Чуленова», — говорится в сообщении полиции в социальной сети Facebook*.