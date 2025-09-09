Ричмонд
В Братиславе нашли авиабомбу времен Второй мировой войны

БРАТИСЛАВА, 9 сен — РИА Новости. Авиабомба времен Второй мировой войны была найдена в ходе строительных работ в Братиславе, для ее обезвреживания на утро вторника запланирована эвакуация людей из близлежащих зданий, сообщила полиция города.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня (в понедельник — ред.) после 18.00 (19.00 мск) в полицию поступило сообщение об обнаружении боеприпаса на территории строительной площадки рядом с улицами Ландерерова — Чуленова», — говорится в сообщении полиции в социальной сети Facebook*.

В полиции сообщили, что прибывший на место пиротехник установил, что обнаружена 500-фунтовая (около 230 килограммов) авиабомба времен Второй мировой войны.

«Полиция… готовит с 6.00 (7.00 мск) эвакуацию прилегающих (к месту находки — ред.) зданий», — говорится в информации.

Планируется, что пиротехнические работы начнутся во вторник в 9.00 (10.00 мск) и закончатся в 12.00 (13.00 мск).

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская