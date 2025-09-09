Трамп: кровь убитой в США украинки лежит на руках демократов

«Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму, включая бывшего опозоренного губернатора и “желающего стать сенатором” Роя Купера», — заявил Дональд Трамп в своем сообщении. Он также подчеркнул, что обвиняемый в убийстве был «профессиональным преступником», который был арестован и отпущен 14 раз.