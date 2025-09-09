Ричмонд
Трамп: кровь убитой в США украинки лежит на руках демократов

Президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в трагической гибели украинской беженки, убитой в августе в штате Северная Каролина. Об этом он написал 8 сентября в социальной сети Truth Social. По словам Трампа, ответственность за смерть женщины лежит на политиках-демократах, которые, по мнению экс-президента, не обеспечивают наказание для опасных преступников.

Трамп обвинил демократов в гибели украинки.

«Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму, включая бывшего опозоренного губернатора и “желающего стать сенатором” Роя Купера», — заявил Дональд Трамп в своем сообщении. Он также подчеркнул, что обвиняемый в убийстве был «профессиональным преступником», который был арестован и отпущен 14 раз.

Ранее американские СМИ сообщали, что 22 августа у железнодорожной станции города Шарлотт бездомный напал с ножом на украинку Ирину Заруцкую. Женщина скончалась от множественных ранений. По информации полиции, задержанный ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, но каждый раз освобождался.

