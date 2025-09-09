Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Хитроу в Британии эвакуировали из-за химической угрозы

По данным СМИ, закрыт четвёртый терминал воздушной гавани.

Источник: Аргументы и факты

Международный аэропорт Хитроу в Британии эвакуировали из-за потенциального «инцидента с опасными химвеществами», информирует Sky News.

По данным телеканала, закрыт четвёртый терминал воздушной гавани. В настоящее время здесь находятся специалисты химической защиты, а также пожарные в спецкостюмах.

Кроме того, около терминала находятся несколько машин скорой. Другие подробности не приводятся.

Напомним, весной этого года аэропорт Хитроу был обесточен и временно закрыт после пожара. Возгорание было зафиксировано на подстанции воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что в Акроне в Соединённых Штатах загорелся склад химикатов.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше