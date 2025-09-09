Аэропорт Хитроу в Британии эвакуировали из-за химической угрозы

Международный аэропорт Хитроу в Британии эвакуировали из-за потенциального «инцидента с опасными химвеществами», информирует Sky News.
По данным телеканала, закрыт четвёртый терминал воздушной гавани. В настоящее время здесь находятся специалисты химической защиты, а также пожарные в спецкостюмах.
Кроме того, около терминала находятся несколько машин скорой. Другие подробности не приводятся.
Напомним, весной этого года аэропорт Хитроу был обесточен и временно закрыт после пожара. Возгорание было зафиксировано на подстанции воздушной гавани.
Ранее сообщалось, что в Акроне в Соединённых Штатах загорелся склад химикатов.
