Аэропорт Тамбова временно приостановил прием и отправку рейсов

Аэропорт Тамбова (Донское) временно прекратил прием и отправку воздушных судов.

Аэропорт Тамбова (Донское) временно прекратил прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве уточнили, что введенные ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов. В настоящее время аэропорт не принимает и не выпускает самолеты до особого распоряжения.

Пассажирам рекомендуют уточнять информацию по своим рейсам у авиакомпаний и следить за обновлениями на официальных ресурсах аэропорта и Росавиации. Причины введения ограничений пока не раскрываются.

Ранее в аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты.