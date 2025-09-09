Аэропорт Тамбова временно приостановил прием и отправку рейсов

Аэропорт Тамбова (Донское) временно прекратил прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
В ведомстве уточнили, что введенные ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов. В настоящее время аэропорт не принимает и не выпускает самолеты до особого распоряжения.
Пассажирам рекомендуют уточнять информацию по своим рейсам у авиакомпаний и следить за обновлениями на официальных ресурсах аэропорта и Росавиации. Причины введения ограничений пока не раскрываются.
Ранее в аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты.