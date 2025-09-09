Ричмонд
В Москве лифт с девушкой сорвался с 12 этажа

В Москве поездка в лифте едва не закончилась трагедией для 19-летней девушки.

В Москве поездка в лифте едва не закончилась трагедией для 19-летней девушки. Кабина сорвалась в районе 12 этажа и остановилась на третьем, передает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Инцидент случился накануне вечером, 8 сентября в многоэтажке по улице Дмитрия Ульянова. Девушка спускалась в лифте, как внезапно на 12 этаже он начал падать.

В районе третьего этажа кабина остановилась. По предварительной информации, это произошло из-за срабатывания аварийных тормозов.

Источник отмечает, что москвичка не пострадала. Однако жильцы дома неоднократно жаловались на неисправность лифта. Только в этом году было направлено более полусотни обращений по ремонту.

Ранее «МК» писал, что в московском районе Некрасовка в многоэтажном доме рухнул лифт с людьми внутри.

