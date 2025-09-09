На пляж выбросило тушу гренландской акулы с ранами хищника на шее

В испанском городе Пальма на берег вынесло тушу гренландской полярной акулы с крупными ранами на шее, сообщает издание Daily Star. Очевидцы и туристы поспешили запечатлеть необычную находку на фото и видео. На кадрах хорошо видны следы зубов, предположительно оставленные более крупным хищником.