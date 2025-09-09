Ричмонд
На пляж выбросило тушу гренландской акулы с ранами хищника на шее

В испанском городе Пальма на берег вынесло тушу гренландской полярной акулы с крупными ранами на шее, сообщает издание Daily Star. Очевидцы и туристы поспешили запечатлеть необычную находку на фото и видео. На кадрах хорошо видны следы зубов, предположительно оставленные более крупным хищником.

Появившиеся в TikTok видео вызвали активные обсуждения: одни пользователи предположили, что акулу растерзала косатка, другие считают, что она могла пострадать от гребного винта судна.

Гренландская полярная акула — один из самых долгоживущих видов рыб, способных достигать длины более 7 метров и веса до полутора тонн. Ранее ученые впервые зафиксировали нападение косатки на молодую акулу-людоеда, которое длилось всего две минуты.

Пока точные причины гибели акулы в Пальме остаются неизвестными, однако находка привлекла внимание как специалистов, так и любителей морской фауны.

