На пляж выбросило тушу гренландской акулы с ранами хищника на шее

В испанском городе Пальма на берег вынесло тушу гренландской полярной акулы с крупными ранами на шее, сообщает издание Daily Star. Очевидцы и туристы поспешили запечатлеть необычную находку на фото и видео. На кадрах хорошо видны следы зубов, предположительно оставленные более крупным хищником.
Появившиеся в TikTok видео вызвали активные обсуждения: одни пользователи предположили, что акулу растерзала косатка, другие считают, что она могла пострадать от гребного винта судна.
Гренландская полярная акула — один из самых долгоживущих видов рыб, способных достигать длины более 7 метров и веса до полутора тонн. Ранее ученые впервые зафиксировали нападение косатки на молодую акулу-людоеда, которое длилось всего две минуты.
Пока точные причины гибели акулы в Пальме остаются неизвестными, однако находка привлекла внимание как специалистов, так и любителей морской фауны.
