«Ведомости»: главе Генштаба России, вероятно, продлен срок службы

Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил генералу армии Валерию Герасимову, вероятно, продлен срок военной службы. Это связано с достижением им 8 сентября 70-летнего возраста, предельного для службы в данном звании. Об этом сообщают СМИ.

Глава Генштаба Герасимов останется на посту после 70-летия.

«Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил генералу армии Валерию Герасимову, вероятно, продлен срок военной службы в связи с достижением им 8 сентября 70-летнего возраста. Два источника, близких к Минобороны, сообщили, что соответствующее решение уже принято», — пишут «Ведомости».

Валерий Герасимов занимает пост начальника Генштаба с ноября 2012 года, прослужив на этой должности дольше всех своих предшественников в постсоветский период — почти 13 лет. Военные эксперты издания отмечают, что непрерывное командование Герасимовым военными действиями в зоне спецоперации может свидетельствовать об одобрении его работы руководством страны.

Законодательные поправки, позволяющие президенту продлевать срок службы генералам армии после 70 лет, были приняты в 2021 году. Ранее сроки службы также были продлены директору ФСБ Александру Бортникову и директору СВР Сергею Нарышкину.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил зону спецоперации в ЛНР. Он проверил выполнение задач группировкой «Запад», заслушал доклады командующего Сергея Кузовлева и других офицеров. В Минобороны сообщили, что Герасимов положительно оценил работу бойцов и обозначил дальнейшие направления их действий.

