В Приморье раскрыли схему хищения электроэнергии на 231 млн рублей

В Приморье завершено расследование масштабного дела о мошенничестве в энергетической сфере. Перед судом предстанут трое фигурантов, обвиняемых в незаконном присвоении электроэнергии на сумму свыше 231 млн рублей. Как установило следствие, схема действовала с 2017 по 2024 год, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Главным фигурантом стал генеральный директор компании, занимающейся передачей электроэнергии. Он создал подконтрольную структуру, которой руководили его доверенные лица. Через фиктивную фирму они заключали договоры с конечными потребителями в Находке, фактически поставляя им электроэнергию от имени ПАО «ДЭК», но скрывая это под видом технологических потерь.
Пока «ДЭК» несла убытки, мошенники получали доход от незаконных продаж. Общая сумма ущерба превысила 231 млн рублей. Благодаря действиям УФСБ России по Приморью преступление было раскрыто.
В целях компенсации ущерба под арест также попало имущество обвиняемых, в том числе объекты электросетевого хозяйства на сумму более 66,5 миллиона рублей. Обвинение предъявлено по статье 159 части 4 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения.
Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.