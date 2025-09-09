В Приморье раскрыли схему хищения электроэнергии на 231 млн рублей

Главным фигурантом стал генеральный директор компании, занимающейся передачей электроэнергии. Он создал подконтрольную структуру, которой руководили его доверенные лица. Через фиктивную фирму они заключали договоры с конечными потребителями в Находке, фактически поставляя им электроэнергию от имени ПАО «ДЭК», но скрывая это под видом технологических потерь.