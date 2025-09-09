В работе мессенджера Discord в России произошел масштабный сбой

На платформе Discord произошел масштабный сбой, в результате которого серверы стали недоступны. О проблемах с подключением одновременно сообщают тысячи пользователей.
Наиболее ощутимы сбои в мессенджере стали в период с 00:00 до 02:00 по мск 9 сентября. До 225 тысяч пользователей пожаловались на сбои в работе приложения за последние сутки.
По данным сайта детектора сбоев, сейчас мессенджер не работает сразу в нескольких регионах РФ. Среди них — Санкт-Петербург 3%, Москва и Республика Карелия по 2%.
Кроме этого, сбои зафиксированы в Мурманской и Нижегородской областях. При этом о сбое в мобильном приложении сообщают 39% пользователей. О сбое сайта информируют меньше — 20%. Пользователи операционной системы Windows в большинстве ощутили на себе сбои: жалобы от них составили 71.2% от общего числа. Ранее массовый сбой в работе интернета произошел в ОАЭ.