В Сочи пропала 19-летняя туристка София Мамедова после того, как села в такси

Жительница подмосковной Коломны, прибывшая в Сочи с туристическими целями, пропала без вести. Сведения о розыске 19-летней Софии Мамедовой размещены в Telegram-канале поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Как сообщается, после прилета в Сочи 3 сентября девушка перестала выходить на связь с родными.
Отец девушки также прилетел в Сочи, чтобы лично участвовать в поисках вместе с волонтерами, спасателями и полицией.
Как сообщает «Типичный Сочи», камеры аэропорта засняли пропавшую девушку из Коломны в момент посадки в такси. Однако установить номер транспортного средства не удалось из-за низкого качества съемки. К водителю такси уже обратились с просьбой выйти на связь с правоохранительными органами.
По уточнениям, девушку можно опознать по следующим признакам: невысокий рост (159 см), стройная фигура, светлые волосы и голубые глаза.
Ранее в Перми начались поиски пропавшей 24-летней Эльвиры Халиловой.