В Сочи пропала 19-летняя туристка София Мамедова после того, как села в такси

Как сообщает «Типичный Сочи», камеры аэропорта засняли пропавшую девушку из Коломны в момент посадки в такси. Однако установить номер транспортного средства не удалось из-за низкого качества съемки. К водителю такси уже обратились с просьбой выйти на связь с правоохранительными органами.