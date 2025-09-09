Ричмонд
В Сочи пропала 19-летняя туристка София Мамедова после того, как села в такси

Российскую туристку из Коломны Софию Мамедову ищут в Сочи с 3 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Жительница подмосковной Коломны, прибывшая в Сочи с туристическими целями, пропала без вести. Сведения о розыске 19-летней Софии Мамедовой размещены в Telegram-канале поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Как сообщается, после прилета в Сочи 3 сентября девушка перестала выходить на связь с родными.

Отец девушки также прилетел в Сочи, чтобы лично участвовать в поисках вместе с волонтерами, спасателями и полицией.

Как сообщает «Типичный Сочи», камеры аэропорта засняли пропавшую девушку из Коломны в момент посадки в такси. Однако установить номер транспортного средства не удалось из-за низкого качества съемки. К водителю такси уже обратились с просьбой выйти на связь с правоохранительными органами.

По уточнениям, девушку можно опознать по следующим признакам: невысокий рост (159 см), стройная фигура, светлые волосы и голубые глаза.

