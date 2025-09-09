Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции бык разорвал пах колумбийскому тореадору Хуану де Кастилье на арене

Колумбийский тореадор Хуан де Кастилья едва не погиб на арене. Инцидент произошёл во французской Байонне во время соревнований: когда тореадор попытался нанести удар коленом в грудь быка, животное резко вонзило рог ему между ног.

Источник: Life.ru

«Я почувствовал, как рог вонзился в меня, ноги свело судорогой», — рассказал сам Хуан.

Несмотря на ужасные фотографии, раны тореадора оказались менее серьёзными, чем предполагалось изначально, жизненно важные органы не пострадали. После боя мужчину госпитализировали, провели операцию и поместили в отделение интенсивной терапии. Сейчас он уже аккуратно передвигается и планирует вернуться на арену 13 сентября в Мадриде на следующем этапе соревнований в Лас-Вентас. Сам бык также получил травмы во время боя.

Ранее Life.ru писал, что в Испании во время фестиваля Сан-Фермин восемь участников корриды получили серьёзные травмы. Традиционный забег с быками в Памплоне ежегодно привлекает смельчаков, но каждый раз кто-то оказывается под копытами или на рогах животных.