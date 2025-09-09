Во Франции бык разорвал пах колумбийскому тореадору Хуану де Кастилье на арене

Несмотря на ужасные фотографии, раны тореадора оказались менее серьёзными, чем предполагалось изначально, жизненно важные органы не пострадали. После боя мужчину госпитализировали, провели операцию и поместили в отделение интенсивной терапии. Сейчас он уже аккуратно передвигается и планирует вернуться на арену 13 сентября в Мадриде на следующем этапе соревнований в Лас-Вентас. Сам бык также получил травмы во время боя.