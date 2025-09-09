«Известия»: НАТО отрепетирует блокаду военных объектов России

Военно-морские силы НАТО с 9 по 12 сентября примут участие в учениях Dynamic Guard-II 2025 в акватории залива Анталья и Восточного Средиземноморья. Маневры пройдут с целью поддержания высокого уровня квалификации участников НАТО в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противоракетной обороны (ПРО). Эти учения могут быть направлены на отработку сценариев блокады и радиоэлектронного подавления российских военных объектов в Сирии, считают эксперты.