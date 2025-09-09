Ричмонд
Во Владивостоке задержан вылет рейса до Южно-Сахалинска

Отправления ожидают свыше 350 пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

В международном аэропорту имени В. К. Арсеньева во Владивостоке задержан рейс, следовавший из приморской столицы в Южно-Сахалинск. Вылет был запланирован 8 сентября в 14:55, однако не был осуществлен вовремя, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Расчетное время вылета запланировано на 9 сентября в 11:00.

«Отправления во Владивостоке и Южно-Сахалинске ожидают свыше 350 пассажиров. Перевозчик обеспечивает предоставление гражданам обязательных услуг. Приморская и Сахалинская транспортные прокуратуры контролируют соблюдение прав пассажиров в период ожидания».

В ведомстве добавили, что в Южно-Сахалинске также задержан вылет рейса в Курильск, запланированный на 8 сентября. Расчетное время — 9 сентября 14:00.

По факту задержек рейсов жалобы в прокуратуру не поступали.