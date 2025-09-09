Во Владивостоке задержан вылет рейса до Южно-Сахалинска

В международном аэропорту имени В. К. Арсеньева во Владивостоке задержан рейс, следовавший из приморской столицы в Южно-Сахалинск. Вылет был запланирован 8 сентября в 14:55, однако не был осуществлен вовремя, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.