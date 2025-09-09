Поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Приморье

Вечером 8 сентября на железнодорожном переезде между станциями Махалино и Камышовая в Приморье произошло ДТП с участием пригородного поезда и легкового автомобиля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) АО «Экспресс Приморья».