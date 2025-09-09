Ричмонд
В Сочи звучит сирена, аэропорт города закрыт

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Паблики сообщают, что в самом городе звучит сирена.

По информации ведомства, ограничительные меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов. В связи с этим в воздушной гавани Сочи временно приостановлена работа по приему и отправке самолетов.

В пресс-службе подчеркнули, что данные меры носят временный характер и направлены на предотвращение возможных инцидентов. О возобновлении работы аэропорта будет сообщено дополнительно.

Ранее аэропорт Тамбова временно приостановил прием и отправку рейсов.