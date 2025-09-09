Две квартиры загорелись в пятиэтажном доме на юго-западе Москвы

«Загорелись две квартиры на четвертом и пятом этажах. Пожарные незамедлительно приступили к тушению. Созданы газодымозащитные звенья, проводится разведка. Из двух подъездов эвакуированы 48 жильцов. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.