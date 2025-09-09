Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две квартиры загорелись в пятиэтажном доме на юго-западе Москвы

Две квартиры загорелись в пятиэтажном доме на юго-западе Москвы, 48 жильцов эвакуированы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«Загорелись две квартиры на четвертом и пятом этажах. Пожарные незамедлительно приступили к тушению. Созданы газодымозащитные звенья, проводится разведка. Из двух подъездов эвакуированы 48 жильцов. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают 68 специалистов и 22 единицы техники.

Также информированный источник сообщил Агентству городских новостей «Москва», что пожар произошел по адресу: ул. Болотниковская, д. 54, корп. 2. Есть разрушения перегородок в квартире на четвертом этаже. Для жильцов дома создан ПВР в ближайшей школе.