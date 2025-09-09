Дети, искалечившие пенсионерку под Нижним Новгородом, издевались над ней месяц

Инцидент произошел в поселке имени Тимирязева Городецкого района. По предварительным данным, 13-летний школьник в присутствии друзей напал на одинокую пенсионерку. Он побрил ее налысо, а также нанес телесные повреждения — у женщины переломы рук, ног и ребер. Другие подростки снимали происходящее на телефон. На видео слышно, как школьник угрожает пенсионерке.