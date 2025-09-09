Дети, искалечившие пенсионерку под Нижним Новгородом, издевались над ней месяц

Школьники, которые искалечили пенсионерку под Нижним Новгородом, издевались над ней месяц. Об пожилая женщина рассказала в беседе с порталом «Кстати».
Также она сообщила, что среди ее мучителей были девочки.
Инцидент произошел в поселке имени Тимирязева Городецкого района. По предварительным данным, 13-летний школьник в присутствии друзей напал на одинокую пенсионерку. Он побрил ее налысо, а также нанес телесные повреждения — у женщины переломы рук, ног и ребер. Другие подростки снимали происходящее на телефон. На видео слышно, как школьник угрожает пенсионерке.
В настоящее время она находится в реанимацию в тяжелом состоянии, уточняется в материале издания.
В августе в Тюмени разгорелся скандал после появления в соцсетях видеозаписи, на которой обнаженная женщина жестоко избивает маленькую девочку и заставляет ее есть гречку, рассыпанную по полу. Кадры вызвали широкий общественный резонанс, после чего СУ Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье об истязании.