В Москве из-за пожара эвакуировали 48 жильцов пятиэтажки

«На юго-западе столицы специалисты МЧС России тушат пятиэтажку. Загорелись две квартиры на 4 и 5 этажах. Пожарные незамедлительно приступили к тушению. Созданы газодымозащитные звенья, проводится разведка. Из двух подъездов эвакуированы 48 жильцов», — сообщает telegram-канал МЧС России.

По информации ведомства, данные о пострадавших пока не поступали. На месте происшествия работают 68 специалистов экстренных служб. Задействовано 22 единицы техники.