В Москве из-за пожара эвакуировали 48 жильцов пятиэтажки

В Москве сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар в пятиэтажном жилом доме. Возгорание произошло сразу в двух квартирах — на четвертом и пятом этажах здания. Из двух подъездов удалось эвакуировать 48 жильцов.
«На юго-западе столицы специалисты МЧС России тушат пятиэтажку. Загорелись две квартиры на 4 и 5 этажах. Пожарные незамедлительно приступили к тушению. Созданы газодымозащитные звенья, проводится разведка. Из двух подъездов эвакуированы 48 жильцов», — сообщает telegram-канал МЧС России.
По информации ведомства, данные о пострадавших пока не поступали. На месте происшествия работают 68 специалистов экстренных служб. Задействовано 22 единицы техники.