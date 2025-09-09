Фура насмерть сбила пешехода под Новосибирском

Трагедия произошла на трассе К-12 в Новосибирской области.
В ночь на 9 сентября 2025 года в Новосибирском районе на трассе К-12 произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля, о чём сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области.
В 00:30 на 22-м километре автодороги водитель фуры Volvo (с полуприцепом) сбил пешехода. За рулём большегруза находился мужчина 1970 года рождения. Он ехал из Колывани в сторону Новосибирска.
Пешеход шёл вдоль проезжей части в том же направлении, что и грузовик. Им оказался мужчина 40−45 лет, его личность пока не установлена. От полученных травм он скончался на месте..
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и следственная группа. Они выясняют все обстоятельства случившегося.