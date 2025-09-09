Флотилия активистки Тунберг заявила об атаке на одно судно

«Глобальная флотилия Сумуда (GSF) подтверждает, что одно из ее главных судов, известное под названием Family Boat, которое перевозит членов руководящего комитета GSF, было поражено, предположительно, беспилотником. Судно шло под флагом Португалии, а все пассажиры и экипаж в безопасности», — сообщает флотилия на своей странице в Instagram*.