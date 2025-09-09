Ричмонд
Флотилия активистки Тунберг заявила об атаке на одно судно

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Направляющаяся в сектор Газа «Глобальная флотилия Сумуда», в миссии которой участвует шведская экоактивистка Грета Тунберг, заявила, что одно из ее судов было атаковано, предположительно, беспилотником, все пассажиры и экипаж в безопасности.

Источник: Reuters

«Глобальная флотилия Сумуда (GSF) подтверждает, что одно из ее главных судов, известное под названием Family Boat, которое перевозит членов руководящего комитета GSF, было поражено, предположительно, беспилотником. Судно шло под флагом Португалии, а все пассажиры и экипаж в безопасности», — сообщает флотилия на своей странице в Instagram*.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

