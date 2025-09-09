Флотилия активистки Тунберг заявила об атаке на одно судно

«Глобальная флотилия Сумуда (GSF) подтверждает, что одно из ее главных судов, известное под названием Family Boat, которое перевозит членов руководящего комитета GSF, было поражено, предположительно, беспилотником. Судно шло под флагом Португалии, а все пассажиры и экипаж в безопасности», — сообщает флотилия на своей странице в Instagram*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Узнать больше по теме
Грета Тунберг: биография и жизнь шведской экоактивистки
Юная участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг стала известной миру в 2018 году. Тогда девушка призвала мировую общественность к немедленным действиям против угрожающего планете изменения климата. Собрали главное из ее биографии.Читать дальше