На юго-западе столицы горит многоквартирный жилой дом

Пожарные МЧС России оперативно ликвидируют возгорание в пятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы. По данным ведомства, огонь охватил две квартиры на четвертом и пятом этажах здания.
Сразу после поступления сигнала пожарные расчёты приступили к тушению пожара. На месте работают газодымозащитные звенья и проводится разведка для оценки обстановки. В результате оперативных действий из двух подъездов было эвакуировано 48 жильцов. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.
К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены значительные силы: на месте работают 68 сотрудников МЧС и задействованы 22 единицы специальной техники.
Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в частном доме в Новой Москве.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.