На юго-западе столицы горит многоквартирный жилой дом

Сразу после поступления сигнала пожарные расчёты приступили к тушению пожара. На месте работают газодымозащитные звенья и проводится разведка для оценки обстановки. В результате оперативных действий из двух подъездов было эвакуировано 48 жильцов. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.