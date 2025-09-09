Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На юго-западе столицы горит многоквартирный жилой дом

Пожарные МЧС России оперативно ликвидируют возгорание в пятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы.

Пожарные МЧС России оперативно ликвидируют возгорание в пятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы. По данным ведомства, огонь охватил две квартиры на четвертом и пятом этажах здания.

Сразу после поступления сигнала пожарные расчёты приступили к тушению пожара. На месте работают газодымозащитные звенья и проводится разведка для оценки обстановки. В результате оперативных действий из двух подъездов было эвакуировано 48 жильцов. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены значительные силы: на месте работают 68 сотрудников МЧС и задействованы 22 единицы специальной техники.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в частном доме в Новой Москве.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.