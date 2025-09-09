Ричмонд
Пятиэтажный дом горит в Москве: спасатели вывели из здания 48 жильцов

Квартиры загорелись в пятиэтажке на юго-западе Москвы, началась эвакуация.

Источник: Комсомольская правда

В Москве ночью 9 сентября загорелось жилое здание. Пожар вспыхнул в пятиэтажном доме в юго-западной части города. Спасатели провели эвакуацию 48 жильцов. Об этом оповестили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что к спасательным работам привлечены 68 специалистов. Сведений о пострадавших нет. Причины пожара пока неизвестны.

«Загорелись две квартиры на 4 и 5 этажах. Пожарные незамедлительно приступили к тушению. Созданы газодымозащитные звенья, проводится разведка», — сказано в уведомлении МЧС.

Ранее страшный пожар произошел на Урале. В Туринске загорелся частный дом. Сгорели стена, кровля и постройки на дворовой территории. В результате инцидента погиб один жилец. В спасательной операции участвовали 12 человек.