Две квартиры загорелись в доме на юго-западе столицы

На юго-западе столицы в одном доме загорелись две квартиры. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах города.

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Болотниковская, 54, корпус 2.

— Сведений о пострадавших не поступало, — рассказал источник «ВМ».

В МЧС по Москве сообщили, что пожарные оперативно приступили к тушению. Были эвакуированы 48 жильцов из двух подъездов.

— На месте работают 68 огнеборцев и 22 единицы спецтехники, — говорится в публикации.

Позже стало известно, что при пожаре пострадали три человека. Площадь возгорания составила 65 квадратных метров.

6 сентября в Москве в Сумском проезде загорелась квартира на первом этаже жилого дома. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров, сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах города. Из огня спасли ребенка, его передали врачам для осмотра. Других пострадавших нет.