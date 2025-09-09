Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: В Сочи прогремел взрыв

Жители Сочи Краснодарского края и пригородов сообщили о громком взрыве в небе и звуках сирены тревоги. По предварительным данным, работают средства противовоздушной обороны. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

Жители Сочи Краснодарского края и пригородов сообщили о громком взрыве в небе и звуках сирены тревоги. По предварительным данным, работают средства противовоздушной обороны. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

— Местные жители из Адлерского района рассказали, что мощный взрыв раздался в районе 2:20. По словам очевидцев, в их домах затряслись стены и стекла, у некоторых машин во дворе сработала сигнализация, — сказано в публикации.

Официальной информации пока не поступало.

Во время массированной атаки украинских военных на ДНР погибли два человека, еще 16 граждан пострадали. Об этом 8 сентября сообщил глава республики Денис Пушилин. Уточняется, что большая часть пострадавших получила ранения при атаках по Донецку и Макеевке. Кроме того, был ранен житель села Доля в Докучаевском районе республики.

Это была вторая атака на Донецк за последние сутки. Вечером 7 сентября ВСУ нанесли серию ударов по ДНР с помощью дронов: в городе прогремели несколько взрывов.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше