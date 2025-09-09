Shot: В Сочи прогремел взрыв

Во время массированной атаки украинских военных на ДНР погибли два человека, еще 16 граждан пострадали. Об этом 8 сентября сообщил глава республики Денис Пушилин. Уточняется, что большая часть пострадавших получила ранения при атаках по Донецку и Макеевке. Кроме того, был ранен житель села Доля в Докучаевском районе республики.