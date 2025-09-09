NYP: в США начали собирать деньги на адвоката для убийцы беженки с Украины

В США объявили сбор средств на адвоката для 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего, которого обвиняют в убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в Северной Каролине. Об этом сообщает американская газета New York Post со ссылкой на страницу сбора на платформе GoFundMe. Кампания стартовала после ареста Брауна-младшего, однако администрация GoFundMe уже удалила страницу из-за жалоб пользователей.