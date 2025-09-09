Три человека пострадали при пожаре на юго-западе Москвы

Ранее в Москве уже происходили серьезные инциденты, связанные с пожарами и взрывами. Так, в июне 2025 года в Центральном «Детском мире» на Лубянке произошел взрыв газового баллона, в результате которого погиб один человек и еще трое пострадали. Следственные органы связывали происшествие с технической неисправностью оборудования, а движение на Лубянской площади было временно ограничено.