Три человека пострадали при пожаре на юго-западе Москвы

Три человека, включая ребенка, получили травмы в результате пожара на юго-западе Москвы. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Об этом сообщает МЧС России.

«Три человека пострадали в результате пожара на юго-западе Москвы, среди них один ребенок. Все они госпитализированы в медицинское учреждение», — пишет МЧС России в своем telegram-канале. В ведомстве уточнили, что пожар произошел в жилом доме, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Москве уже происходили серьезные инциденты, связанные с пожарами и взрывами. Так, в июне 2025 года в Центральном «Детском мире» на Лубянке произошел взрыв газового баллона, в результате которого погиб один человек и еще трое пострадали. Следственные органы связывали происшествие с технической неисправностью оборудования, а движение на Лубянской площади было временно ограничено.