На юго-западе Москвы произошел крупный пожар: горит пятиэтажка, есть пострадавшие

На юго-западе Москвы произошел пожар. Возгорание зафиксировали в ночь на 9 сентября. Огонь охватил две квартиры. При пожаре пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом оповестили в пресс-службе МЧС РФ.
Отмечается, что на место ЧП прибыли 68 специалистов и 22 единицы спасательной техники. Сотрудникам МЧС удалось вывести из здания 48 жильцов. Всех пострадавших доставили в медучреждение.
«Открытое горение ликвидировано на 65 квадратах; для жильцов дома развернут пункт временного размещения», — сказано в сообщении.