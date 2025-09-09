Бастрыкин расследует ДТП с падением омского школьника из автобуса

7 сентября в Омске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок. По предварительным данным, водитель автобуса маршрута № 21 (п. Солнечный — Кожевенный завод), отъезжая от остановки «Володарского», не убедился, что посадка и высадка пассажиров завершены. В результате 15-летний подросток выпал из салона на проезжую часть и получил травмы.
Инцидент произошел около 20:30. В момент происшествия в автобусе находились еще 40 человек, но больше никто не пострадал. По предварительной версии, причиной случившегося могло стать резкое трогание с места, когда подросток не успел ухватиться за поручень.
Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин дал указание провести процессуальную проверку по данному факту. Ответственным за исполнение поручения назначен руководитель СУ СК России по Омской области Виталий Батищев. Ход проверки взят на контроль в центральном аппарате ведомства.
Правоохранительные органы установят обстоятельства и причины инцидента и дадут правовую оценку действиям водителя. Результаты проверки будут представлены в виде предварительного и окончательного отчётов.
Ранее мы писали, что в Омской области дебошир стрелял из травмата по людям.