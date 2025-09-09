Ричмонд
Стало известно о пострадавших при пожаре в московской пятиэтажке

Пожарные полностью ликвидировали открытое возгорание в пятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы.

По данным пресс-службы МЧС, огнем была повреждена площадь в 65 квадратных метров — две квартиры на четвертом этаже и балкон на пятом. В настоящее время специалисты проводят проливку и разборку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

В результате пожара травмы получили три человека, среди которых один ребенок. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что на юго-западе столицы горит многоквартирный жилой дом.

