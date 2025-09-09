NI: Британия предоставила Украине кредиты из конфискованных российских активов

Ранее, начиная с июля 2025 года, Великобритания уже передала Украине около 60 тысяч снарядов и ракет, почти пять миллионов патронов, а также транспортные средства, инженерную технику, комплексы радиоэлектронной борьбы и дроны. Объем военной помощи за этот период составил более 1,3 миллиарда долларов. Таким образом, финансовая поддержка через кредит дополнила масштабные поставки вооружения и техники, осуществленные за последние полтора месяца.