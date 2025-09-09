Суд арестовал бизнесмена за госизмену

В последние недели Мещанский суд Москвы уже принимал аналогичные решения по ряду дел о госизмене. Так, в конце августа был арестован индивидуальный предприниматель Олег Куряев и житель Балашихи Олег Гранников. Кроме того, на минувшей неделе под стражу за аналогичное преступление отправили студента иностранного вуза Александра Карповца, который работал водителем и художником по свету в прокатной компании Bestage. До возбуждения уголовного дела Карповец и Куряев привлекались к административной ответственности.