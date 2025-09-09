Суд арестовал бизнесмена за госизмену

Мещанский суд Москвы арестовал предпринимателя по делу о госизмене.
Мещанский суд Москвы арестовал российского предпринимателя Сергея Деревянко по обвинению в государственной измене. Об этом сообщается в картотеке суда, с которой ознакомились журналисты. Бизнесмен заключен под стражу по ходатайству следствия. Мера пресечения уже вступила в законную силу.
«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ИП Деревянко С. И. по ст. 275 УК РФ (госизмена). Решение вступило в силу», — говорится в сообщении судебной картотеки. С документами ознакомился ТАСС.
Как следует из материалов, Сергей Деревянко до задержания занимался оптовой торговлей, в том числе ювелирными изделиями, а также фермерской деятельностью. Суд подтвердил, что предприниматель проходит по статье 275 УК РФ.
В последние недели Мещанский суд Москвы уже принимал аналогичные решения по ряду дел о госизмене. Так, в конце августа был арестован индивидуальный предприниматель Олег Куряев и житель Балашихи Олег Гранников. Кроме того, на минувшей неделе под стражу за аналогичное преступление отправили студента иностранного вуза Александра Карповца, который работал водителем и художником по свету в прокатной компании Bestage. До возбуждения уголовного дела Карповец и Куряев привлекались к административной ответственности.