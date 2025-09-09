Электричество частично отключилось в Иркутском районе

Аварийное отключение электричества произошло в 8.04 сегодня, 9 сентября, в Иркутском районе. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются часть домов в деревне Столбова на улицах: Ангарская, Виноградная, Лесная, Малиновая, Центральная, а также в ДНТ «Кедровый», ДНТ «Кедровое», ДНТ «Прибрежное», СНТ «Багульник-2», СНТ «Баргузин», СНТ «Весёлое, СНТ “Гиппократ”, СНТ “Глория”, СНТ “Горка”, СНТ “Дианис”, СНТ “Дружба”, СНТ “Зелёная Горка”, СНТ “Излучина”, СНТ “Карьер”, СНТ “Коммунальник”, СНТ “Локомотив”, СНТ “Озёрное”, СНТ “Светофор”, СНТ “Серебряный Ключ”, СНТ “Тихий Плёс”, СНТ “Хуторок” и деревне Ангара, пишет ИА IrkutskMedia.