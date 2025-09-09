Флотилия Греты Тунберг заявила об атаке дрона на одно из судов

Одно из судов флотилии, в которой участвует шведская экоактивистка Грета Тунберг, предположительно, подверглось атаке беспилотника, сообщили в соцсетях представители указанной инициативы.
Группа активистов следует по морю к сектору Газа. Инициативу назвали «Глобальная флотилия Сумуда» (в соответствии с палестинской концепцией стойкости).
«Глобальная флотилия Сумуда (GSF) подтверждает, что одно из её главных судов, известное под названием Family Boat, которое перевозит членов руководящего комитета GSF, было поражено, предположительно, беспилотником», — отметили активисты.
Нападение было совершено у берегов Туниса. После удара возник пожар. Все пассажиры и экипаж находятся в безопасности. Также уточняется, что поражённое судно шло под флагом Португалии.
Напомним, «Глобальная флотилия Сумуда» выдвинулась в сторону Газы из Барселоны вечером 1 сентября. Активисты собрались прорвать блокаду палестинского анклава, доставив туда продовольствие и лекарства. Предполагаться, что в ходе движения число судов GSF может увеличиться до 70.