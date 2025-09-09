В Адлере мужчина погиб при налете беспилотников на курорт

Из Адлерского района Сочи поступила трагическая информация. В результате атаки беспилотного летательного аппарата со стороны Украины погиб мужчина. Осколки дрона попали в автомобиль, за рулём которого находился погибший.
По предварительным данным, повреждения получили около шести частных домов: пострадали фасады, крыши, окна и заборы. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил глубокие соболезнования семье погибшего и поручил главе города Сочи Андрею Прошунину оказать всю необходимую помощь родственникам. Администрация города также займётся содействием в восстановлении повреждённого имуществ.
До этого сообщалось, что аэропорт был закрыт, но текущий момент авиасообщение уже восстановили.