В Адлере мужчина погиб при налете беспилотников на курорт

Из Адлерского района Сочи поступила трагическая информация.

Из Адлерского района Сочи поступила трагическая информация. В результате атаки беспилотного летательного аппарата со стороны Украины погиб мужчина. Осколки дрона попали в автомобиль, за рулём которого находился погибший.

По предварительным данным, повреждения получили около шести частных домов: пострадали фасады, крыши, окна и заборы. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил глубокие соболезнования семье погибшего и поручил главе города Сочи Андрею Прошунину оказать всю необходимую помощь родственникам. Администрация города также займётся содействием в восстановлении повреждённого имуществ.

До этого сообщалось, что аэропорт был закрыт, но текущий момент авиасообщение уже восстановили.

