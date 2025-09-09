Мужчина погиб в Сочи в результате атаки БПЛА

По предварительной информации, в результате атаки БПЛА были повреждены 6 частных домов: их фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные службы.
Ранее в связи с риском атаки БПЛА аэропорт Сочи вводил временные ограничения на полеты. Воздушная гавань не выпускала и не принимала рейсы.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше