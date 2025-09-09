Ричмонд
Мужчина погиб в Сочи в результате атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА на Краснодарский край погиб житель Сочи, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого находился погибший.

Источник: РИА "Новости"

По предварительной информации, в результате атаки БПЛА были повреждены 6 частных домов: их фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные службы.

Ранее в связи с риском атаки БПЛА аэропорт Сочи вводил временные ограничения на полеты. Воздушная гавань не выпускала и не принимала рейсы.

