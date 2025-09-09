Мужчина погиб при атаке украинских БПЛА на Адлерский район Сочи

«В результате попытки киевского режима атаковать гражданские объекты погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулём которого он находился», — написал Кондратьев в Telegram-канале.
По предварительным данным, в результате налёта дронов ВСУ повреждения получили около шести частных домов, у которых побило крыши, фасады и заборы. Власти заверили, что помогут восстановить повреждённое имущество.
Как сообщал Life.ru, ВСУ атаковали Сочи беспилотниками после полуночи 9 сентября. Жители слышали серию взрывов на фоне работающих сирен воздушной тревоги. Также в городе временно закрывали аэропорт, однако сейчас он работает в штатном режиме.