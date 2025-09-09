ВСУ ночью атаковали Краснодарский край: в Сочи погиб мужчина, повреждены дома

Украинские боевики атаковали Сочи. В Адлерском районе в результате падения обломков БПЛА погиб мужчина. Он находился в автомобиле. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По сведениям главы региона, фрагментами беспилотников также повреждены частные дома. На места ЧП прибыли сотрудники экстренных служб. Глава Сочи Андрей Прошунин, как утверждает губернатор, окажет семье погибшего необходимую помощь.
«В результате попытки киевского режима атаковать гражданские объекты погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился», — указал Вениамин Кондратьев.
В Краснодарском крае также ввели запрет на съемку и распространение информации об атаках БПЛА, работе систем ПВО и РЭБ. Кроме того, жители не могут разглашать данные о местонахождении военных и потенциально опасных объектов.